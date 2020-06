Beppe Grillo pubblica la ricerca e fa autogol: più analfabeti nelle regioni che votano M5S

Beppe Grillo pubblica sul suo blog una clamorosa ricerca da cui si evince che proprio le regioni che più hanno votato M5s sono in testa alla classifica dell'analfabetismo. Finalmente abbiamo capito!

"Analfabetismo digitale: liberi di disinformare" è il titolo dell'articolo a firma Niccolò Morelli. "Rifacendosi all’indagine Piaac - si legge - quello che emerge è che nonostante i tassi di alfabetizzazione sfiorino il 100% in Italia, la percentuale di analfabeti funzionali è per distacco la più alta di tutta Europa".

E poi: "Un altro elemento che spesso ricorre, oltre al dato relativo all’età, nel delineare un identikit dell’analfabeta funzionale è la sua distribuzione sull’intero territorio nazionale; difatti le percentuali più alte si riscontrano al Sud e a Nord-Ovest dell’Italia. La regione più analfabeta funzionale è la Basilicata, con il 13,8%, seguita dalla Calabria (13,2%)".

Va ricordato che alle Politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle in Basilicata ha ottenuto il 44,36% delle preferenze alla Camera e il 43% al Senato. Percentuali bulgare anche in Calabria: 43,37% e 43,57%, contro il dato nazionale di 32,68% alla Camera e 32,22% al Senato. Ma alle Regionali 2020 è stata Jole Santelli di Forza Italia a vincere le elezioni in Calabria mentre il candidato grillino Francesco Aiello ha raccolto appena il 7,35% dei voti. Un anno prima in Basilicata Antonio Mattia in Basilicata si è piazzato dietro il vincitore Vito Bardi (Forza Italia) e Carlo Trerotola sostenuto dal centrosinistra.