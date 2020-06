Tutti assembrati a Codogno per salutare Mattarella

Anche la visita di Sergio Mattarella a Codogno, lì dove tutto è iniziato, provoca assembramenti. Per poter vedere e fotografare il presidente della Repubblica gli abitanti del paese dove fu segnalato il primo caso di coronavirus in Italia, si sono assiepati dietro le transenne. Le distanze personali che il Covid consiglia annullate dalla curiosità di poter scorgere anche solo per un attimo il Capo dello Stato di passaggio con la sua autoblu.