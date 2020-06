L'ultima di Saviano: Trump vincerà perché in affari con la Mafia

In una diretta Instagram con i suoi fan lo scrittore e firma di Repubblica, Roberto Saviano, gela i sostenitori prevedendo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa perché il suo rivale Joe Biden sarà paralizzato dallo scandalo della mano morta fatta a una sua ex collaboratrice e dovrà pensare solo a difendersi. Ma nella forza di Trump ovviamente Saviano vede il suo fantasma preferito: la Mafia. Secondo lo scrittore Donald sarebbe una sorta di socio di Gomorra, spiega che ha sempre fatto affari prima con la mafia italiana e poi con quella russa. Secondo Saviano sarebbe provato e inserito in ogni biografia del presidente Usa. Trump sostiene di essere innocente, e Saviano riflettendo un po' glielo concede almeno sulla carta: lui ha fatto cose legali, tipo affari con imprenditori che un tempo erano mafiosi ma poi scontata la pena in carcere sono diventati imprenditori...