Gilet arancioni in piazza senza mascherina. Così partono gli insulti a Mattarella

È iniziata con i cori e gli insulti verso numerosi leader politici, a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la manifestazione organizzata in piazza del Popolo dai gilet arancioni guidati dal generale Antonio Pappalardo, ex leader dei forconi e ora animatore di questa piazza dove si sono dati appuntamento anche numerosi simpatizzanti di estrema destra. Dopo diversi «vaffa» rivolti al Capo dello Stato, i manifestanti, alcune centinaia, si sono rivolti al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invocando a gran voce le sue dimissioni. Stesso trattamento anche per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Fra le molte persone in piazza, le grandi assenti erano, però, le mascherine che solo pochi manifestanti, nonostante gli assembramenti, hanno tenuto sul volto.