Enrico Mentana, l'ultimo sondaggio Swg sotterra il Pd. Vola la Lega di Salvini

Il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 sotterra il Pd. Il direttore Enrico Mentana mostra l'ultima rilevazione in cui la Lega si conferma il primo partito con il 27% (+0,1). Ma la vera bomba sono i numeri del Partito democratico che in una sola settimana ha perso lo 0,7, scendendo sotto il 20%: i dem di Nicola Zingaretti si attestano al 19,5%.

Risalgono invece i grillini: il M5S è al 16%, registrando un incremento dello 0,3% rispetto a sette giorni fa. In leggera flessione Giorgia Meloni: FdI ha perso 0,6 punti ed è scesa al 13,9%, ma nelle scorse settimane era salita vertiginosamente e lo stesso Mentana definisce il dato fisiologico. Silvio Berlusconi con Forza Italia si ferma al 6% (-0,3). Matteo Renzi registra il +0,3 con Iv che arriva a malapena al 3%.