Luca Palamara a Non è l'Arena, cosa dice Salvini a Massimo Giletti. E sul Mes punge Berlusconi

Matteo Salvini e Luca Palamara da Massimo Giletti, anche se a distanza. Giustizia e caos procure protagoniste a Non è l'Arena con il leader della Lega che fa i complimenti al padrone di casa della trasmissione di La7: "Ti porti a casa lo scoop anche stasera”, dice il senatore con riferimento all’intervista con Luca Palamara, l’uomo al centro delle intercettazioni che hanno scoperchiato il vaso di Pandora della magistratura.

Sulla vicenda che vede coinvolto Luca Palamara e su quanto emerso dalle conversazioni "mi sembra" che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "abbia usato parole chiare per condannare quello che gli italiani hanno letto e hanno visto su molte televisioni e giornali, ma non su tutti" perché per alcuni "è come se non fosse successo nulla perché ad essere attaccato era il ministro della Lega o il segretario della Lega", ha affermato Salvini, ospite su La7 di Non è l’Arena. Salvi ni ha spiegato che è stato proprio il disaccordo sulla riforma della giustizia e sull'abbassamento delle tasse a favorire la caduta del governo Lega-5Stelle.

Durante l'intervista con Giletti non manca una sciabolata a Sivlio Berlusconi. "Se sul Mes dice le stesse cose di Prodi e Renzi chiedetelo a lui non a me", ha detto Salvini.