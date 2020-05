Il dramma dell'eurodeputata del Pd"Il recovery fund lo prenderanno gli uomini"

Manifestazione a Strasburgo per chiedere "un'equa distribuzione delle risorse dal punto di vista del genere"

Altro che condizionalità, tassi di interesse e controlli. Il vero guaio del recovery fund l'ha scoperto Pina Picierno. "Temiamo che il fondo", afferma l'europarlamentare del Pd, "sia utilizzato solo per investimenti in energia, digitalizzazione e infrastrutture: settori a prevalenza maschile". Eccolo qua il problema.

A cui però, fortunatamente, c'è ancora tempo per trovare una soluzione. Così, insieme a colleghe di varie nazionalità ed estrazione politica, la battagliera Picierno è andata a fare una bella manifestazione all'Europarlamento di Strasburgo per intimare a chi di dovere - c'è già la sua brava petizione online - di destinare metà del fondo alle donne, qualsiasi cosa questo voglia dire. Il recovery gap non passerà.