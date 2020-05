Siamo già ripiombati nella normalità degli incapaci

Un solo Frecciarossa sul pannello delle partenze. Il percorso obbligato in stazione Centrale a Milano per arrivare ai binari. Il biglietto per il treno che dovrebbe portarci a Roma con partenza alle 9.50. Solo che alle 9.50 l’unico Frecciarossa sul tabellone non partirà perché c’è un ritardo di venti minuti, poi trenta, poi 35 poi 40 eccetera eccetera. Fino ai 55 minuti di ritardo per cui ti domandi: ma ‘sti dirigenti di Trenitalia ci sono o ci fanno? Nemmeno un treno veloce sono in grado di tenere al riparo da una programmazione di “manutenzione straordinaria” che poi diventa un “guasto al treno” (solo perché il terremoto, la tremenda inondazione e le cavallette appartengono al repertorio di John Belushi in “The Blues Brothers).

Colossale e vergognoso ritardo che fa capire chiaramente cosa intendevano quando dicevano che da lunedì tutto sarebbe tornato alla normalità, a cominciare dal ritardo dei treni vuoi che essi siano locali o alta velocità. Tutto normale, anche la incapacità di questi genialoni ai vertici di Ferrovie, ben protetti da Nostra Signora dei Trasporti Paola De Micheli, successora di DaniloToninelli (e ho detto tutto...), nel non riuscire nemmeno a far partire in orario i treni in condizioni di zero traffico. Tutto tornerà alla normalità, dicevamo. La normalità di una burocrazia folle nelle mani di un apparato stupidamente insensibile e ottuso, che di fatto sta governando alla sua maniera il Paese; la normalità di un sistema fiscale ingordo, il cui controllo è affidato al “bullismo” di...

