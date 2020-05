Un lapsus proprio all'inizio dell'annuncio: “Da lunedì via alle autocertificazioni!”. A Giuseppe Conte è scappato, ma nel testo che leggeva era scritto proprio così tanto che è stato pubblicato in questo modo sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri. Fosse stato così, “via alle autocertificazioni”, saremmo tornati indietro all'8 marzo quando il governo ha iniziato a passi rapidi a toglierci ogni libertà costituzionale, perché questa era la sola medicina a disposizione contro il virus nonostante le decine di scienziati consulenti. La verità è che da domani gran parte di quelle libertà vengono restituite agli italiani, quindi “via le autocertificazioni”: potete buttarle nel cestino della spazzatura. Torniamo sia pure in due rapide tappe un paese di uomini liberi. Il premier nel giro di pochissime ore si è arreso alla realtà, scaricando comitati tecnici scientifici che lo avrebbero frenato ancora a lungo, non avendo altre soluzioni dopo tanto tempo se non la più facile e immediata: il lockdown, la chiusura in gabbia degli italiani e di ogni attività del paese. Una svolta evidente rispetto anche a tutta la comunicazione del presidente del Consiglio in queste settimane, avvenuta proprio nelle ultime ore durante il confronto serrato con le Regioni e gli enti locali. Conte ha ceduto su...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI