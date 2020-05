La promessa di Giuseppe Conte: estate al mare (ma senza soldi)

L'ultima promessa del premier Giuseppe Conte è sulle vacanze degli italiani: questa estate andremo tutti al mare. Anche se senza soldi perché ci attendono "mesi molto difficili, siamo di fronte alla prova più dura dal Dopoguerra. Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose", ha spiegato il capo del governo in un'intervista al Corriere della sera.

"Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena - assicura Conte - Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione".

I segnali recenti non sono rassicuranti, come gli aperitivi ai Navigli e i parchi di Roma affollati, seppur rispettando le regole su mascherine e distanziamento. "Rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti e tornare a un lockdown , anche se circoscritto, con danni ancora più gravi per la nostra economia. Ma ho fiducia che continuerà a prevalere il buon senso degli italiani", ha detto il premier.

Sulla vita e sull'organizzazione delle famiglie pesa l'incognita scuola. Perché, chiedono Marco Galluzzo e Monica Guerzoni a Conte, nelle Regioni meno colpite dal virus gli studenti non possono tornare a scuola normalmente? Il premier non risponde, si limita a rilevare che "il rientro deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale" e parla soltanto di un "rientro in classe a settembre in sicurezza".

Ma almeno riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio? Anche in questo caso siamo ancora alla fase pre-decisionale: "Stiamo raccogliendo i dati dell'ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni".

Sulla stabilità - precaria - del suo governo, Conte ha parole distensive per Matteo Renzi ("da questo confronto ripartiremo più forti e coesi"), manifesta stima per Mario Draghi dato come possibile premier di un governo istituzionale e difende il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Con il provvedimento sulla corruzione ha sbarrato la porta delle istituzioni agli appetiti criminali". E sulla sanatoria ai migranti il premier è intenzionato a "regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio" per "spuntare le armi al caporalato".