Il grido di dolore delle Mascherine Tricolori a Roma: "Ora basta, fuori i soldi"

Anche a Roma si è levato il grido di dolore delle Mascherine Tricolori: i commercianti e le partite Iva che hanno protestato in modo pacifico e rispettando le misure di distanziamento. Nella Capitale si sono riuniti a Piramide, dove hanno urlato tutta la loro rabbia per le promesse non mantenute da parte del governo di Giuseppe Conte. Ma soprattutto hanno spiegato per quale motivo le misure adottate fino a qui da questo governo condannano le attività produttive al fallimento. Al grido di "fuori i soldi", hanno chiesto un sostegno vero alle imprese. "La soluzione non è fare altri debiti - hanno spiegato - ma finanziamenti a fondo perduto come è stato fatto anche all'estero: in Germania, in Francia e negli Stati Uniti", ad esempio. Eppure il governo continua ancora a prendere tempo, il decreto che avrebbe dovuto dare una boccata d'ossigeno alle famiglie e all'economia continua a slittare.