Il governo mette una toppa alle scarcerazioni dei boss di mafia. Bonafede: "Non è sfiducia nei giudici"

Va stasera in Consiglio dei ministri il decreto legge del ministro Alfonso Bonafede sulle scarcerazioni. Un modo per porre fine alle scarcerazioni di molti boss condannati per mafia che sono avvenute negli ultimi giorni e che hanno creato tanto scandalo. Molti detenuti, infatti, per le loro condizioni di salute non sono più stati ritenuti compatibili con il regime carcerario in questo periodo di emergenza da coronavirus. A protestare in modo molto forte, ad esempio, è stato il leader della Lega Matteo Salvini. La bozza del decreto prevede che per la scarcerazione e la concessione dei domiciliari di detenuti per reati di mafia e terrorismo, legata all’emergenza coronavirus, sono necessari il parere del procuratore della Repubblica e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e "salvo esigenze di eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di 24 ore dalla richiesta dei predetti pareri".

lò ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo al Question Time alla Camera a un’interrogazione sulla scarcerazione di detenuti per mafia o altri reati gravi, ha spiegato: "Il governo risponde con i fatti, e sia chiaro che non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza - ha assicurato Bonafede - che meritano rispetto e che in generale stanno facendo un lavoro importantissimo con grande sacrificio personale e impiego di energie. Si fa semplicemente in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto".