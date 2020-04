La vendetta dei renziani: Di Maio che dice sul truffatore delle mascherine?

L'arresto dell'imprenditore Antonello Ieffi, per quella che è stata definita la truffa delle mascherine, imbarazza il Movimento 5 Stelle e Luigi D Maio. Già perché oltre a essere un ultrà grillino l'imprenditore finito in manette il 16 marzo avrebbe inviato a Di Maio una "comunicazione con la quale chiedeva un aiuto per la soluzione di una non meglio precisata problematica legata all’importazione" delle mascherine mai arrivate in Italia, circostanza negata dal ministro: "Non vi sono mai stati contatti, men che meno via mail".

A chiedere spiegazioni più articolate a Di Maio è soprattutto il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, spesso trollato sui social dallo stesso Ieffi. Luciano Nobili ha scritto: "Noi siamo garantisti sempre e con tutti. Ma che l’arrestato per l’indegna truffa sulle mascherine sia un attivista M5S dimaiano da sempre fa riflettere. DiMaio non ha niente da dire?", mentre Davide Faraone rimarca: "Il primo arrestato per aver cercato di truffare sulle mascherine è un attivista grillino, in prima fila sui social nell’insultare Renzi. Noi siamo garantisti a differenza dei grillini. Ma Di Maio che dice?".