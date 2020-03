"Anche oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi, ma ciò nonostante oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi" ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'emergenza coronavirus. "Questa è la dimostrazione che bisogna fare una media di almeno 5 giorni per avere un quadro preciso, quella di ieri è stata una giornata particolare, e ora i numeri si stanno consolidando. Io penso che nei prossimi giorni potremo vedere la discesa, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare con i nostri sforzi perché a Wuhan sono stati premiati e il contagio si è arrestato. Dunque dobbiamo continuare a rispettare le regole".

"L'impennata di ieri è stato un episodio determinato da una situazione assolutamente particolare. Sicuramente non sta crescendo la linea dei contagi, ma io penso che stia per iniziare la discesa. Si consolida e poi dopo qualche giorno inizia la discesa" ha specificato il governatore lombardo che ha parlato anche di un altro aspetto positivo, ovvero "il dato dei movimenti della popolazione: dall'analisi delle celle telefoniche si è accertato come la percentuale di spostamenti si è ridotta di 1% rispetto a ieri e del 7% complessivo rispetto alla scorsa settimana".

Parlando di "situazione sotto controllo" nelle case di riposo, Fontana ha annunciato che "tramite il Politecnico di Milano sono stati individuati i tessuti corretti e necessari per realizzare mascherine e camici. La produzione di mascherine è già iniziata e dovrebbero iniziare a distribuirle a breve. Dovremmo andare verso un'autosufficienza produttiva". E ancora: "Oggi ho avuto un colloquio con Luigi Cajazzo e con Guido Bertolaso ed entrambi sono in fase sicuramente di miglioramento. Sono stabili nel miglioramento ed entrambi su di morale. Le loro condizioni sono sotto controllo".