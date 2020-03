Gli assenteisti Renzi e Salvini, il berlusconiano fuorilegge, il ministro in nero. Il Superpodio!

Gli assenteisti Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini che ora, in piena emergenza Coronavirus, sembrano presi da un'irresistibile voglia di tornare in Parlamento. Il berlusconiano che, in barba a tutti i divieti, se ne va a correre a Villa Borghese e si becca una denuncia. Il ministro che, invece di preoccuparsi delle Partite Iva devastate dalla crisi, auspica un aiuto per i lavoratori in nero. Solo loro i protagonisti della tredicesima puntata del Superpodio della settimana, la videorubrica de "Il Tempo" dedicata a tutto il peggio della politica. GUARDA IL VIDEO QUI SOTTO!

Si comincia con quel deputato azzurro salito alla ribalta delle cronache perché, in barba ai divieti sempre più severi imposti dal governo Conte e alle raccomandazioni di responsabilità ai cittadini, si è fatto beccare dalle forze dell'ordine mentre faceva jogging a Villa Borghese nonostante il parco fosse chiuso! Come si è giustificato l'onorevole? E, soprattutto, di chi si trattava con precisione? Scopritelo nel video!

Si passa poi a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi. Cosa li accomuna? Semplice: il fatto di aver chiesto ripetutamente di riaprire il Parlamento per poter finalmente discutere dei provvedimenti presi da Giuseppe Conte per arginare l'emergenza Coronavirus. Ma come mai quest'improvvisa voglia di recarsi alle Camere? E, in tempi normali, quante volte si facevano vedere in Parlamento i nostri eroi? Guardate il video e lo scoprirete!

Ancora, c'è spazio per il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, che in un'intervista al Corriere della Sera ha manifestato tutta la sua preoccupazione per gli effetti della crisi sui lavoratori in nero e ha auspicato che il governo possa aiutarli. A parte che l'idea non è neanche così originale (ne aveva già parlato la sindaca di Roma Virginia Raggi), in realtà i lavoratori in nero un bell'aiuto dal governo l'hanno già avuto, e pure grosso. Quale? Scopritelo nel video!

Ma nel Superpodio c'è spazio anche per fare una piccola rassegna delle piccole e gradi perle video che i nostri esponenti politici ci hanno regalato in quest'ultima settimana. Si passa da Vincenzo De Luca e i suoi lanciafiamme agli strali del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e ai suoi strali contro i podisti. Per arrivare, naturalmente, agli ormai periodici video notturni di Giuseppe Conte e ai suoi appelli ad aver pazienza. Per qualche altro giorno, poi qualche altro giorno ancora... fino a quando chissà!

E per questa settimana è tutto, arrivederci alla prossima puntata!