Campania, linea dura di De Luca: quarantena a chi passeggia. E chiede l'esercito

Come chiarito in più sedi non esiste il divieto di fare due passi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni contro il Coronavirus. Ma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta comunque per lanciare un'ordinanza anti-passeggiata.

"Sto preparando una ordinanza in cui, tra le altre cose, costringeremo in quarantena chi gira per strada senza una ragione di necessità o di emergenza", ha detto il presidente della Regione ai microfoni di Lira Tv. "E' vietato passeggiare per strada senza una necessità, questo deve essere chiaro, le comunicazioni in tal senso dal governo e dal ministero dell'Interno sono confuse. Inviteremo il governo a dare comunicazioni coerenti e serie".

"La preoccupazione principale che abbiamoè legata agli arrivi che ci sono stati dal nord al sud nei giorni scorsi. Di questi sono state identificate o si sono autosegnalate 1850 persone. Sicuramente altre persone sono sfuggite ai controlli o non si sono autosegnalate. Ci aspettiamo un picco di contagi nelle prossime due settimane - continua De Luca - Ho chiesto alla Presidenza del Consiglio l'utilizzo delle forze armate in funzione della dissuasione degli assembramenti e della mobilità ingiustificata. I quartieri vanno militarizzati per scoraggiare la mobilità' non necessaria".