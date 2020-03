Ecco tutti i politici che non rispettano le regole contro il Coronavirus. Il Superpodio! [VIDEO]

Gli aperitivi e gli abbracci di Nicola Zingaretti, i consigli discutibili di Matteo Salvini, le feste di Barbara Saltamartini, le "leccate di dita" di Danilo Toninelli e tanto, tanto altro...

Anche questa settimana "Il Superpodio" del Tempo mette alla berlina i comportamenti più discutibili dei politici (e non solo) al cospetto dell'epidemia di Coronavirus che ha colpito l'Italia e ha spinto il premier Giuseppe Conte a dichiarare l'intero Paese "zona rossa".

Per farlo, però, abbiamo deciso di redigere un elenco di 8 semplicissime regole da rispettare per evitare il contagio. Talmente semplici, però, che non riesce a rispettarle neanche chi le ha imposte!

Prima regola, non leccarsi le dita. Ma qualcuno ci casca. Scoprilo nel VIDEO.

Seconda regola, non andare agli aperitivi. Vi ricorda qualcuno che poi, malauguratamente, si è ammalato?

Terza regola, niente feste. Eppure, in Umbria, dopo la vittoria della Lega alle suppletive, l'8 marzo, è successo qualcosa... Chi ne è stato protagonista? Guardate il VIDEO.

Poi ci sono le altre regole (niente sport di contatto, niente abbracci, chiudere i negozi ecc) e, ovviamente, per ogni prescrizione il politico che ha deciso di violarla.

Un modo per ricordare quali sono i comportamenti corretti e per sorridere dell’emergenza in attesa di superarla tutti insieme. Buona visione e arrivederci alla prossima settimana! (Se tutto va bene…)