Garantire la sicurezza sul posto di lavoro di chi è costretto a lavorare con sanificazione giornaliera dei locali e adeguati protezioni e regole comportamentali, il tutto con il supporto concreto ed economico dello Stato; premialità economiche a carico dello Stato per i lavoratori costretti a lavorare e premialità per le attività che garantiscono la continuità aziendale ed occupazionale, in questa fase di crisi. Ecco le priorità di Giorgia Meloni ai tempi del coronavirus.

"Fratelli d’Italia sta presentando al tavolo di coordinamento tra centrodestra e governo sul Coronavirus numerose proposte concrete e di buonsenso per garantire la salute, la tenuta del tessuto produttivo e dei posti di lavoro" dichiara il presidente di Fratelli d'Italia. E spiega: "Tra le nostre priorità: garantire la sicurezza sul posto di lavoro di chi è costretto a lavorare con sanificazione giornaliera dei locali e adeguati protezioni e regole comportamentali, il tutto con il supporto concreto ed economico dello Stato; premialità economiche a carico dello Stato per i lavoratori costretti a lavorare e premialità per le attività che garantiscono la continuità aziendale ed occupazionale, in questa fase di crisi nella quale molti potrebbero avere la tentazione di chiudere o licenziare; cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per Partite Iva; sospensione immediata degli adempimenti fiscali e versamenti contributivi, così come di mutui e cartelle esattoriali per famiglie e imprese colpite dall’emergenza, niente tasse per il periodo dell’emergenza; libertà d’impresa in questo momento drammatico e quindi zero burocrazia, niente Isa, niente ritenuta Irpef al 20 per cento per i lavoratori autonomi, abolizione del minimo contributivo Inps per artigiani e commercianti, possibilità di ricorrere ai voucher lavoro senza limitazioni; sostegno effettivo all’agricoltura eliminando ogni vincolo e limitazione al ricorso di forza lavoro e con un aiuto economico rilevante da parte dello Stato".