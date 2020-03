L'emergenza Coronavirus mette in ginocchio l'Italia. Il Covid-19 che si propaga a macchia d'olio nel Paese fa paura: per questo arrivano le nuove regole del comitato scientifico voluto dal premier Conte che ha stilato un vademecum con le raccomandazioni: anziani isolati, due metri di distanza, niente luoghi affollati.

Il Governo rossogiallo procede verso una stretta delle misure per contenere il virus, un giro di vite valido per tutti, dunque sull'intero territorio nazionale appestato dal Coronavirus. Le regoline anti-contagio saranno contenute nel nuovo decreto del Consiglio dei ministri che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. Ma il nuovo decreto potrebbe essere adottato anche prima dell'8 marzo, ovvero nelle prossime 24-48 ore.

Tra le misure messe a punto dal comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, lo stop a convegni, congressi, ma anche a manifestazioni, a partire da quelle sportive che comportano affollamento di persone bypassando la distanza di sicurezza di un metro. Tra le raccomandazioni c'è inoltre quella di evitare abbracci e strette di mano, mentre agli over 75 e alle persone sopra i 65 con patologie viene raccomandato di evitare i luoghi affollati.