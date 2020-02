"Perché noi dopo una settimana di emergenza Coronavirus abbiamo 116 positivi dei quali 63 non hanno sintomi e stanno bene, e ne abbiamo solo 28 in ospedale?". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - intervistato ad Antenna 3 - ha commentato il contenimento dell'epidemia in Veneto parlando della presunta superiorità culturale e igienica degli italiani sui cinesi. "Li abbiamo visti tutti i cinesi mangiare topi vivi" accusa il governatore del Veneto senza freni. "La mentalità che ha il nostro popolo a livello di igiene è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso le mani. L'alimentazione, il frigorifero, le scadenze degli alimenti sono un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia".