Con il coronavirus arriva il conto dei maxi-tagli alla sanità

Se è vero che il coronavirus è allo stesso tempo un virus della globalizzazione e nella globalizzazione, è altrettanto vero che il solito vecchio vizio - o il solito vecchio male - italiano del pressappochismo ci ha proiettati in vetta alle nazioni occidentali con più casi di contagio. Pertanto ci dobbiamo aspettare una escalation di casi da affrontare.

Del perché siamo arrivati a questa situazione emergenziale non so dirvi (anche se mi piacerebbe che qualcuno al governo cominciasse a ripensare alcune mosse in termini più critici); rispetto al cosa succederà adesso invece vorrei condividere alcune riflessioni. Pensare che la collettività possa non vivere momenti di intensa preoccupazione o addirittura situazioni di panico è illusorio: tutti e sottolineo tutti i media sono “accesi” ininterrottamente sulla questione, alimentando di per sé la preoccupazione con dirette dai luoghi più a rischio, dai presidi ospedalieri, dai palazzi delle istituzioni che diramano bollettini e annunci che di ora in ora si fanno sempre più restringenti della libertà di movimento di ciascuno di noi. Per non dire della corsa a dar voce all’esperto o a inseguire la gente comune per sapere quanto sia preoccupata. Poi ci sono i politici e i giornalisti, altalenanti tra il commentatare il flusso di notizie e il voler rassicurare e rasserenare come a dire che non bisogna farsi prendere dal panico.

E’ chiaro che questo inarrestabile circuito si gonfierà di giorno in giorno e così anche il dono della ragionevolezza segnerà il passo a favore della emotività...

