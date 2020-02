Caos M5s, una grillina nella Giunta Pd di Pesaro. E Crimi la "scomunica"

Ormai il Movimento 5 stelle assomiglia sempre di più a una nave che va alla deriva senza timoniere. Ieri il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, ha comunicato di aver chiesto alla capogruppo del Movimento in Consiglio comunale, Francesca Frenquellucci, di entrare nella sua Giunta con il ruolo di assessore all'Innovazione. Una mossa che va in direzione di quell'asse sempre più stretto invocato dal segretario Dem Nicola Zingaretti e che potrebbe preludere a un'alleanza alle prossime imminenti elezioni Regionali. Ma il "reggente" del M5s, Vito Crimi, non ci sta. E ha già fatto sapere attraverso una lettera che se la Frenquellucci dovesse accettare l'assessorato diventerebbe "incompatibile" con i valori del Movimento.

«Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 stelle, di entrare in giunta comunale come assessore all’Innovazione. In questi mesi abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla città e sull’università abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario. Il corso di laurea in ingegneria dell’informazione, dell’Università politecnica delle Marche, è infatti una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese con ottime prospettive occupazionali per i giovani. Abbiamo inoltre collaborato bene in consiglio comunale sul bilancio partecipato, sulla sicurezza, e tanto altro ancora» ha scritto sulla sua pagina Facebook Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro. «Credo che possiamo essere il primo comune in Italia a creare una collaborazione di questo tipo - ha concluso Ricci - del resto siamo forti della coerenza del percorso che abbiamo fatto insieme e dei risultati ottenuti in così poco tempo. Nelle condizioni politiche nazionali e cittadine che si sono create, l’ingresso in giunta di Francesca mi sembra la naturale conseguenza».

Non l'ha presa bene, come detto, Vito Crimi, che nella lettera inviata alla Frenquellucci ha scritto come l’ingresso in una giunta che non sia a guida Movimento 5 Stelle risulti essere incompatibile con la permanenza all’interno del Movimento stesso - una regola questa nota a tutti i portavoce 5 Stelle -. Dunque, qualora l’accettazione di tale incarico corrisponda al vero, il capo politico ha chiesto all’interessata di comunicare immediatamente se intenda autosospendersi. In ogni caso, la posizione di Frenquellucci sarà posta al vaglio del collegio dei probiviri, per le determinazioni di loro competenza.