Sembra un appello ma in realtà è una dichiarazione di voto: la Chiesa dell'Emilia-Romagna alle elezioni regionali voterà Pd. Quando mancano due settimane alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna, i vescovi scendono in campo e nel documento dell’Osservatorio regionale sulle tematiche politico-sociali creato dalla stessa Conferenza episcopale e pubblicato sul sito dell’Arcidiocesi di Bologna bocciano sovranismo e populismo, tradotto: l'alleanza tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Desideriamo sottolineare – si legge – che è solamente il principio di fraternità che riesce a far stare assieme libertà e uguaglianza. In una società bensì giusta, ma non fraterna, la democrazia, prima o poi, cede il passo alle tante forme, oggi ritornate di moda, di sovranismi e populismi. Non possiamo tollerare che ciò abbia a realizzarsi nella nostra Emilia-Romagna".

Messaggio forte e chiaro, che nelle due pagine del documento firmato dall’Osservatorio si accompagna ad altri concetti di impatto: "Meglio organizzate e più avanzate d’Italia". E ancora: "l’economia civile di mercato è l'unica alternativa possibile per l’Emilia-Romagna", scartando così i due modelli oggi dominanti, quello dell’economia neo-liberista di mercato e quello dell’economia neo-statalista di mercato.