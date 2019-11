L'inno delle Sardine? Chi ritirano fuori dagli anni Settanta...

Le "nuove" Sardine hanno un cuore vintage. A dimostrarlo anche le scelte musicali. Gira in queste ore, infatti, un presunto inno del movimento firmato Giovanni Block, cantautore napoletano, che ha riarrangiato "El pueblo unido" degli Inti-llimani, storico gruppo barricadero cileno tanto amato dalla sinistra. Brano che postato sulla pagina Facebook delle Sardine ha ricevuto un migliaio di like, tanto da far esultare il cantautore che rivendica la paternità dell'"inno". Insomma, un brano degli anni '70 per un movimento del 2019... Poco importa, l'importante è scendere in piazza e cantare.

Del movimento anti-Lega ha parlato lo stesso Matteo Salvini oggi all'Isola d'Elba. "La vita è troppo bella e troppo breve, ormai ho smesso di arrabbiarmi. Non c'è tempo per arrabbiarsi. Merluzzi, Sardine, pesci gatto, viva tutti... Viva tutte le specifiche del mondo, viva tutti gli animali del mondo...", ha detto Salvini a Portoferrario durante un comizio elettorale per le elezioni regionali in Toscana.