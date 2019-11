M5S in difficoltà, Di Maio crolla e confessa tutto

"Il MoVimento Cinque Stelle è in difficoltà", parola del leader M5S Luigi Di Maio. "Sicuramente il Movimento è in un momento difficoltà e lo ammetto prima di tutto io. Dopo 18 mesi al governo e 10 anni nelle istituzioni, abbiamo bisogno Di definire nuovi obiettivi e una nuova organizzazione. C'è bisogno Di mettere a posto alcune cose" confessa il capo politico dei grillini nel corso Di una conferenza stampa al Senato.

Le scadenze elettorali rallentano il processo riorganizzativo del M5s. Sulla piattaforma Rousseau si vota fino alle 20 per decidere se partecipare alle elezioni in Emilia e Calabria e monta la protesta della base: "Abbiamo perso la nostra identità" denunciano. I grillini si spaccano definitivamente tra proteste e appelli.

"Il Movimento sta facendo questa azione non per decidere esclusivamente su un appuntamento elettorale ma perché riconosciamo che c'è un momento di difficoltà, che dopo 18 mesi al governo e 10 anni nelle istituzioni, abbiamo bisogno di definire una nuova carta di valori, una nuova organizzazione e nuovi obiettivi ed è normale che devi dedicare tutte le energie che hai a quell'obiettivo sennò non riesci", ha continuato Di Maio, ricordando ad esempio che "i facilitatori dovevano essere pronti entro settembre, poi è caduto il governo e tutto si è ritardato". E ha concluso: "Dobbiamo sistemare alcune cose dentro il Movimento e sono due anni che ce lo diciamo e diciamo sì, ma dopo questa elezione..".