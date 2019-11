Non paghi le tasse e i tributi? Il Comune se li prende dal conto. Salvini: "Cose da Urss"

Gli enti locali pronti a bloccare i conti correnti dei cittadini non in regola con i pagamenti dei tributi. Insomma i furbetti saranno colpiti direttamente nei propri avere se dimenticano, o deliberatamente evitano di saldare i conti con l'erario. Lo prevede una norma della Manovra, evidenziata nel servizio studi del Senato. che prescrive che i Comuni e le Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell'agenzia per la riscossione nazionale. Da questo meccanismo saranno però escluse le multe stradali. Se la norma avesse via libera i Comuni, che avranno accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria, potranno avviare direttamente azioni esecutive come il pignoramento del conto corrente, o il prelievo di una parte dello stipendio o il fermo dell'auto senza ricorrere all'agente che si occupa di riscossione. Una norma che il premier Conte avrebbe disconosciuto: Non mi risulta" ha detto. La novità principale è che il comune emette un unico atto che diventa subito esecutivo invece di aspettare l'emissione della cartella da parte di enti come la ex Equitalia.

Duro il commento del leader della Lega Matteo Salvini: "Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale"