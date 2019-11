Quanto pagava davvero la Trenta per la casa. Nuova tegola sulla grillina

Travolta dalle polemiche sull'alloggio da ministro "passato" al marito, Elisabetta Trenta ha deciso di traslocare. Ma la vicenda non smette di fornire nuovi elementi con la procura militare che ha deciso di indagare sull'assegnazione al consorte dell'esponente grillina, maggiore dell'esercito. A mettere nell'angolo l'ex ministra della Difesa, soprattutto nei confronti del Movimento 5stelle, sono ora i nuovi elementi emersi sul prezzo di affitto effettivo pagato per l'affitto dell'ampio appartamento di San Giovanni.

La Trenta in un primo tempo aveva parlato di versare per l'alloggio di servizio 540 euro, cifra che però il Corriere della Sera rivede al ribasso. E non di poco. Per l'affitto dell'appartamento al centro delle polemiche, infatti, la coppia verserebbe 141,76 euro. Una cifra ben al di sotto da quella dichiarata pubblicamente dall'ex ministra. Ma alla quale vanno aggiunti 173,19 euro per l'utilizzo del mobilio. In totale parliamo di 314,95 euro, comunque al di sotto dei 540 di cui ha parlato la Trenta.