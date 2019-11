La Russa irriducibile: "Non sarò mai antifascista". Lite totale con Parenzo in tv

A Tagadà volano gli stracci tra Ignazio La Russa e David Parenzo (GUARDA IL VIDEO). Nello scontro su La7 si parla di Costituzione, Terracini, stalinismo e valori del '48. Ma tra i due non corre buon sangue e, alle obiezioni di Parenzo, La Russa replica con un secco: "No, io non ci sto. Io antifascista non lo sarò mai". E spiega anche perché...