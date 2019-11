Carfagna "sedotta" da Renzi? Poi arriva la smentita

Fino a ieri aveva assicurato che non si sarebbe mai alleata con Renzi e che il suo futuro sarebbe restato legato a quello di Forza Italia. In molti, però, non le credevano. Troppe le prese di distanza da Silvio Berlusconi. E oggi Mara Carfagna ha fatto il grande salto, per ora solo verbalmente: "Se Renzi dicesse di non voler più sostenere il governo di sinistra e di avere altre ambizioni, allora 'Forza Italia Viva' potrebbe essere una suggestione. In questo momento stiamo giocando in due metà campo diverse. La mia è quella del centrodestra". Non è di certo un'alleanza, ma l'apprezzamento per l'ex segretario del Partito democratico è evidente. La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, nel corso del Linkiesta Festival a Milano, ha risposto così ad una domanda lanciata dall’intervistatore sul nome di un'ipotetica forza politica che veda insieme Forza Italia e Italia Viva.

Per quanto riguarda Forza Italia, Carfagna ha sottolineato che "questa è una fase di passaggio per una comunità che vive con difficoltà una fase di travaglio interiore. Su cosa succederà prossimamente ci stiamo ragionando. Ci sono persone che si sono trovate a loro agio per 25 anni, ma ora si sentono come in casa d’altri". Se la Carfagna lancia messaggi a Renzi, quest'ultimo apprezza e contraccambia: "Porte aperte a chi vorrà venire in questo progetto, non da ospite ma da dirigente. Vale per Mara Carfagna e per altri dirigenti del suo partito, a cui comunque non vogliamo tirare la giacchetta. Italia Viva è un approdo naturale per tutti, è questione di tempo», ha detto il leader di Italia Viva, anche lui presente al Linkiesta Festival.

Si era anche vociferato che ieri sera la Carfagna abbia cenato ad Arcore con Berlusconi. Un incontro necessario a riportare sintonia tra la deputata e il leader. Se il buongiorno si vede dal mattino, probabilmente questa cena - se davvero c'è stata -non deve essere andata tanto bene.