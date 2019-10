"Governo di incapaci". Salvini, guerra alla tassa gretina sulla plastica

"La plastic tax è problema che si aggiunge a problema, poi la pagheranno i consumatori. Confindustria calcola in almeno 20 euro a famiglia il costo. Invece di tassare i ricchi... mi sembra un governo o di incapaci o di cretini". Il leader della Lega Matteo Salvini ci va giù duro contro il governo e la manovra di tasse approvata. Parlando con i giornalisti a Terni Salvini affonda l'esecutivo M5S-Pd. "Avanti di questo passo il futuro dell’Italia è un muro contro cui ci stampiamo, non c’è un progetto di crescita, non c’è un piano energetico, un piano industriale. Penso che il signor Conte cadrà e quando cadrà politicamente si farà male. Noi faremo in Parlamento come Lega le nostre proposte, speriamo che vengano accettate".

La tassa sulla plastica approvata nella manovra del governo riguarda gli imballaggi e si pagherà un euro al chilo. È una delle tante novità introdotte dall'esecutivo rossogiallo nella manovra economica. Dopo la riunione notturna del Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì sono anche altre le misure inserite nel documento programmatico del bilancio. Vediamole nel dettaglio.

Dopo i sacchetti di plastica, tassati qualche anno fa, arriva la "packaging tax": gli imballaggi dovrebbero subire un balzello di un euro al chilo. Gli industriali criticano la misura: è possibile che sia rivista al ribasso. Al contempo, comunque, verranno incentivati i prodotti sfusi per l’alimentazione o la cura del corpo: i negozianti che allestiranno appositi "angoli verdi" per la loro vendita, potranno ricevere un rimborso fino a 5mila euro. Prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a seguito di ristrutturazioni, e si riconoscerà un credito d’imposta del 90% a chi rinnoverà la facciata del condominio. Arriverà un credito d’imposta del 36% alle aziende che acquisteranno prodotti riciclati.