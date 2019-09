Tripudio per la Meloni, Atreju chiude il sipario. Video e livetweet

Un tripudio di applausi, sventolio di bandiere tricolori e di Fratelli d'Italia saluta l'ingresso sul palco di Giorgia Meloni, per il discorso conclusivo della 22esima edizione di Atreju. Il tendone principale è gremito.

12:27 - "22 anni di Atreju. Molti dei nostri consiglieri comunali non erano nati, quando ci fu la prima edizione di Atreju. La destra era molto diversa, ma questa manifestazione è stata l'unico punto fermo, al di là dei momenti che la destra ha vissuto".

12.31 - "Dai giorni della nostra nascita ci siamo sorbiti questi soloni che ci spiegavano che non ci sarebbe stato nessuno spazio politico di Fratelli d'Italia. Invece dopo i nostri risultati che abbiamo ottenuto mandiamo una bella cartolina a questi esperti. Il nostro successo elettorale non è una questione numerica, ma è una questione di visione. Abbiamo dimostrato che c'è spazio per una politica che non prende le scorciatoie e non fa le sparate. Per noi la parola data è sacra. Ce lo ha insegnato Giorgio Almirante, a guardare la gente negli occhi. L'anno che abbiamo passato ci ha regalato grandi soddisfazioni: l'elezione del primo presidente di regioni, i sindaci dei comuni capoluogo, la nostra pattuglia al parlamento europeo. Dove sediamo nella famiglia dei conservatori, per dire no all'Europa dei burocrati e degli usurai. Per questo noi siamo dei pericolosi sovversivi".

12.35 - "Qualche giorno fa è morto un bambino dimenticato in aula dal papà. Noi avevamo presentato una legge, approvata, ma quel genio del ministro Toninelli non ha mai approvato il decreto attuativo. Questo perché la politica aveva altri pensieri, pensava a cose più redditizie sul piano del consenso elettorale. Ho letto che la Commissione ha dei dubbi sulla legge Meloni, perché in Italia sono morti 'solo' 9 bambini. Loro, che vogliono legiferare sull'ora legale. Io voglio un'Europa che metta la persona e la vita al centro".

12:40 - "Abbiamo invitato Viktor Orban, e la sinistra si è indignata tantissimo. Perché ha detto che in Italia il governo è separato dal popolo. Dicono, a sinistra, che è una cosa vergognosa. E allora avrebbero dovuto non farlo. Questo è un governo nato a Strasburgo, e si era capito, quando Ursula von der Lyen è stata eletta con i voti dei grillini, con l'Intercessione di Giuseppe Conte. Di Maio ha accusato Orban di ingerenza. Lui, che è stato messo lì a fare il ministro degli Esteri da Francia e Germania. Conte ha in Europa lo stesso ruolo di Monti, Renzi, Gentiloni. Ossia il maggiordomo in guanti bianchi.

12:41 - "Il governo rossogiallo è nato così: hanno pensato, se si vota, vince la destra. E allora non si vota".

12:44 - "Noi abbiamo convocato una piazza di lunedì mattina, quando il governo chiedeva la fiducia, e abbiamo trovato 30 mila persone. Avevano gridato alla piazza eversiva, e invece c'erano persone di tutte le età, studenti, pensionati, lavoratori, che avevano abbandonato le loro priorità del lunedì per venire a difendere la democrazia. È la cosa di cui vado più fiera". "Oggi in Italia c'è solo un partito che non è mai andato al governo con operazioni di palazzo. È quel partito è Fratelli d'Italia".

12:46 - "Noi diciamo: mai col Pd, e ci mancherebbe. Ma anche 'mai con i 5 Stelle'".

12.48 - "Matteo Renzi è un campione mondiale di faccia di bronzo. Vuole un partito con tutta la gente politicamente estinta e lo chiama "Italia Viva". E hanno anche il coraggio di citare la Costituzione, lo fanno continuamente. Però non si può dire che all'articolo 1 c'è scritto che la sovranità appartiene al popolo".