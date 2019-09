Conte bis svela i 21 ministri: "Guardiamo al futuro". Dalla Lamorgese agli Interni a Gualtieri all'Economia

Promette «le migliori energie», forti di «un programma che guarda al futuro» per lavorare «nell’interesse di tutti i cittadini, dal Nord al Sud». È la breve considerazione "programmatica" del suo nuovo governo - formalmente in carica dopo il giuramento, domani alle 10 - che Giuseppe Conte affida ai giornalisti dopo la lettura della lista dei ministri, alla Loggia alla Vetrata del Quirinale. Sono 21 i ministri del Conte bis, 13 con portafoglio e 8 senza: dieci ai Cinque stelle, nove al Pd, uno in quota Leu. Sette sono donne, un terzo del totale, e tra queste spicca l’unico tecnico, Luciana Lamorgese che occupa la poltrona del Viminale. Questa è la fotografia del nuovo governo rossogiallo secondo la lista presentata al Colle e letta dal premier Giuseppe Conte. Nella "stanza dei bottoni" a Palazzo Chigi, c’è in veste di sottosegretario alla presidenza del Consiglio l’esponente pentastellato Riccardo Fraccaro.

Ecco la lista dei ministri letta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Interno, Luciana Lamorgese; Economia e Finanze, Roberto Gualtieri; Affari Esteri e Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio; Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo; Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli; Difesa, Lorenzo Guerini; Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà; Innovazione, Paola Pisano; Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone; Affari regionali, Francesco Boccia; Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano; Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti; Affari europei, Vincenzo Amendola; Giustizia, Alfonso Bonafede; Ambiente, Sergio Costa; Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli; Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova; Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti; Beni e Attività Culturali e Turismo, Dario Franceschini; Salute, Roberto Speranza; Sport e Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.