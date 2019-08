Accelerazione sul governo rossogiallo. Vertice con Di Maio, Zingaretti e Conte

Ore decisive per la nascita del governo rossogiallo. È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio accompagnato dal premier Giuseppe Conte, rientrato a Roma dal G7 di Biarritz. "L'incontro è tra le delegazioni del Pd e del M5s. La delegazione del Pd è composta dal segretario Nicola Zingaretti e dal vice Andrea Orlando, quella del M5s da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio", sottolineano fonti del Pd mentre fonti grilline spiegano che il veto dem sul nome di Conte "sta per cadere". Zingaretti e Di Maio si erano visti per 25 minuti alle 18 a palazzo Chigi nell'ufficio del vicepremier. Poi l'annuncio che Conte si sarebbe aggiunto all'incontro alle 21.

"Io sono ottimista di poter costruire questo governo. Fare un governo è una cosa seria, non si fa con le battute, e non vogliamo finire come 14 mesi fa, quando c'è stata troppo fretta e un modello sbagliato, quello del confronto. Avevamo chiesto un confronto, finalmente è partito: dobbiamo avere fiducia di ascoltarci e di riconoscere ciascuno le ragioni dell'altro, partendo dai contenuti", ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in una dichiarazione al Nazareno.

Intanto si è svolto un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle per fare il punto sulla possibile formazione di un governo rossogiallo con il Pd. L'incontro si è svolto in una casa privata dove ha sede un ufficio che ha anche funzioni di succursale capitolina della Casaleggio associati, in via Paola a Roma. Presenti il leader politico, Luigi Di Maio (che alle 18 si è recato a Palazzo Chigi), il presidente della Camera, Roberto Fico, la vice presidente del Senato, Paola Taverna, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Nel vertice anche Davide Casaleggio (che ha lasciato l'incontro intorno alle 18 senza fare dichiarazioni) e Alessandro Di Battista, il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vito Crimi. Assente il fondatore del Movimento, Beppe Grillo.

Intanto il Colle ha stilato il calendario delle consultazioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà i leader e le delegazioni dei partiti da domani alle 16. Il giorno clou sarà mercoledì: alle 17 il capo dello Stato riceverà la delegazione del Pd, alle 18 quella della Lega, alle 19 quella del M5s.