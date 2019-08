I big sfilano al Quirinale da Mattarella. Zingaretti: "Pronti a governo di svolta"

«Abbiamo espresso al Capo dello Stato la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza per dare vita a un governo nel segno della discontinuità. Riteniamo utile provare a dare vita a un esecutivo di svolta». Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, al termine delle consultazioni con il Presidente Mattarella. Prima di lui Giorgia Meloni aveva incontrato il Capo dello Stato. «Per Fratelli d’Italia le elezioni sono oggi l’unico esito possibile; rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi, del suo popolo; più rispettoso della Costituzione». Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, al termine delle consultazioni al Quirinale. «Il Presidente Mattarella - ha aggiunto - si trova a tenere in considerazione due diverse prescrizioni costituzionali: quella di verificare che in Parlamento ci sia o meno una maggioranza per un governo; e quella data dall’articolo 1 della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo, che è nei principi fondamentali della Costituzione e quindi è prescrizione tra le più vincolanti della nostra Costituzione».