Furia M5s contro Salvini: "Inventatene un'altra, giullare"

Mentre la crisi di governo entra in Parlamento con la mozione di sfiducia della Lega al premier Conte dal il Movimento 5 Stelle partono bordate all'indirizzo del ministro dell'Interno e leader del Carroccio. "Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto, giullare", è il messaggio che arriva dai 5 Stelle "Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese", si legge con riferimento all'ipotesi di un'alleanza tra dem e grillini. "Spero che nessuno stia usando queste ore per inventarsi governicchi per tirare a campare. L'unica via possibile è il voto", aveva detto Salvini a Termoli, "a meno che, appunto, non mi vengano a spiegare Renzi e Di Maio insieme che hanno un'idea comune di Italia e 60 milioni di persone cominciano a ridere".