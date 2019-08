Sulla Tav maggioranza a pezzi. Bocciata mozione dei Cinque stelle

Il Senato riunito questa mattina per votare sulla Tav ha respinto con 181 «no» la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle contraria alla realizzazione della Torino-Lione. Approvate con 180 sì la mozione pro Tav presentata dal Partito Democratico; con 181 sì la mozione pro Tav presentata da Emma Bonino; con 181 sì la mozione pro Tav di Fratelli d’Italia; con 182 sì la mozione pro Tav presentata da Forza Italia.

«Gli investimenti sono importanti e fondamentali per fare crescere questo Paese. Per le opere già programmate bisogna andare avanti, non c’è tempo di altre analisi-costi benefici, per questo voteremo a favore delle mozioni che sono per la Tav». Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervenendo in Aula riguardo alle mozioni sulla Tav. «La giornata di oggi è un pò surreale, possiamo capire le posizioni storiche e identitarie del M5S, ma se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto che l’opera va fatta dovete essere a favore della Tav, non ci sono alternative, è anche una questione di credibilità complessiva per il Governo. Avere due forze di maggioranza che votano diversamente pone una questione politica», ha aggiunto Romeo, che poi ha affondato il colpo: «Chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi mesi. Non possiamo più accettare il blocco di alcune opere fondamentali, dell’autonomia, della riforma della giustizia, del taglio delle tasse».

Adesso la partita è tutta politica, l’esito delle votazioni non avrà infatti alcuna conseguenza concreta sull’erogazione dei fondi per concludere la Torino-Lione che in larga parte arrivano dall’Unione Europea. Fino ad oggi, sono stati impegnati per l’opera circa 2,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro già spesi per studi e progetti, finanziati al 50% dall’Unione Europea, al 25% dall’Italia e al 25% dalla Francia. Attualmente sono attivi contratti per circa 1,3 miliardi di euro. A questa prima tranche di fondi, si aggiungeranno poi quelli delle due tratte nazionali, da Saint-Jean-de-Maurienne a Lione, e da Chiomonte a Torino. Ma serviranno ancora almeno tre anni perché il Governo debba esprimersi per reperire il 50% dei fondi necessari, il resto arriverà nuovamente dall’Europa. Saremo però probabilmente già nella prossima legislatura e gli assetti del Parlamento potrebbero essere mutati e dare un esito radicalmente differente in un senso o nell’altro.