Salvini presenta la flat tax al Viminale: "Manovra economica entro agosto"

"Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, il più possibile, e vogliamo definirne i punti tra luglio e agosto. Per questo vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti". Così il vicepremier Matteo Salvini durante il vertice al Viminale con i rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati. "Vogliamo una manovra economica sul sì, sullo sbocco, sulla fiducia e sui cantieri - prosegue il vicepremier - Qualsiasi tipo di blocco non è accettato e non è accettabile. E' l'inizio di un percorso. Non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio".

Al tavolo ci sono tutti i segretari generali dei sindacati - tra cui Annamaria Furlan per la Cisl, Carmelo Barbagallo per la Uil e Maurizio Landini per la Cgil - il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, quello di Confcommercio, Carlo Sangalli, Daniele Vaccarino per Cna ed Ettore Prandini per Coldiretti. Per la Lega presenti l'ex sottosegretario Armando Siri, oltre a i vice ministri al Tesoro e al Mise Massimo Garavaglia e Dario Galli, i sottosegretari Claudio Durigon, Massimo Bitonci, e Guido Guidesi, e i presidenti delle commissioni Finanze del Senato e Bilancio della Camera, Alberto Bagnai e Claudio Borghi.