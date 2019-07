«Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità». Così Matteo Salvini. «Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente non di supposizioni e fantasia. C’è un’indagine? Viva l’indagine! Facciano in fretta», ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara della vicenda dei presunti fondi russi alla Lega.