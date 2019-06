Mattarella avverte i magistrati: "Caos inaccettabile. Si volta pagina"

"Grande preoccupazione per un quadro sconcertante e inaccettabile", è quella che ha espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'Assemblea plenaria del Csm in riferimento alle ultime settimane. "Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio - ha aggiunto il Capo dello Stato - ma anche dell'intero Ordine giudiziario". E ancora: "Oggi si volta pagina nella vita del Csm. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno. Dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione", aggiunge. "La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero dell'autorevolezza e della credibilità che occorre saper restituire alla magistratura italiana".