Il centrodestra vince a Cagliari. Ballottaggio a Sassari, grillini ko

Testa a testa dal cuore della notte a Cagliari tra il centrodestra e centrosinistra, con il candidato Paolo Truzzu - consigliere regionale di Fratelli d'Italia - in vantaggio stabilmente, ma di poco. Con meno di venti sezioni ancora da scrutinare, la distanza con la candidata di centrosinistra Francesca Ghirra è di circa 2mila voti (50,5 contro 47,2 per cento). Un risultato risicato che potrebbe evitare il ballottaggio.

Sassari - seconda città sarda - andrà al ballottaggio il 30 giugno. 99 le sezioni scrutinate su 136: la sfida è tra Mariano Brianda per il centrosinistra al 33 per cento e Nanni Campus, liste civiche ma ex An ed ex Fi. Solo terzo il candidato di centrodestra. Il centrosinistra perde Alghero: il sindaco sarà Mario Conoci, asse sardista-leghista, perde la sfida l'uscente dem Mario Bruno. Male ovunque il M5S. Altri due i centri sopra i 15mila abitanti: Sinnai e Monserrato: nel primo vince Tarcisio Anedda del centrosinistra, Pd. A Monserrato il sindaco è Tomaso Locci (tre civiche in testa con oltre il 40 per cento dei voti). Continua il trend negativo dell'affluenza: la media sui 28 comuni è al 55,33 per cento: in calo di otto punti rispetto alle precedenti amministrative.

Ad urne appena chiuse erano quattro i sindaci eletti in Sardegna su 28 amministrazioni al voto. Si tratta di piccoli centri nei quali, già prima della rilevazione dell'affluenza alle 23 si era raggiunto il quorum del 50% utile per eleggere l'unico candidato a primo cittadino del paese. Si tratta dei comuni di Ortueri nel Nuorese (Francesco Carta), Sorradile nell'Oristanese (Pietro Arca) e Illorai (Titino Sebastiano Cau) e Putifigari (Giacomo Contini) nel Sassarese. Complessivamente sono nove le amministrazioni nelle quali era presente una sola lista e un solo aspirante primo cittadino.

Anche gli altri cinque aspiranti primi cittadini in corsa in altrettanti piccoli centri della Sardegna dove è stata presentata una sola lista hanno ottenuto l'elezione alla chiusura dei seggi. Si tratta di Clara Michelangeli a Onanì e Paolo Ledda a Sarule, in provincia di Nuoro; Renato Melis a Esterzili, Gianluca Serra a Genoni, nel Sud Sardegna; Emanuele Cauli a Magomadas in provincia di Oristano.