L'affluenza cresce, alle 19 ha votato il 43,6%

È in rialzo, e segna un valore del 42,65%, in rialzo di un punto - relativamente a 5614 Comuni sui 7915 totali - l’ affluenza parziale alle Europee, secondo i dati che vengono diffusi dal Viminale e che sono ancora in continuo aggiornamento. Il dato finale, a chiusura delle urne, nel 2014 fu del 58,7 per cento.

Alle ore 12 in tutte e 7915 le sezioni era del 16,72% rispetto al 16,66% del 2014. La regione in cui l'affluenza per le Europee alle ore 12 è stata più bassa è la Sicilia con l'8,63%, nel 2014 era stata il 9,34%. Quella in cui è stata più alta è l'Emilia Romagna con il 22,96%, nel 2014 era stata il 23,56%. Lo rende noto il sito del Viminale. In Abruzzo è stata del 14,13% (16,62% nelle passate elezioni), Basilicata 11,435 (11,87% nel 2014), Calabria 10.98% (10,66), Campania 11,42% (12,90%), Friuli Venezia Giulia 19,17 (18,61), Lazio 16,55% (14,72), Liguria 20,09% (19,92), Lombardia 20,80% (20,52), Marche 17,34% (17,67), Molise 15,35% (15,24), Piemonte 19,84% (19,92), Puglia 13,67% (13,60), Sardegna 10,95% (11,65), Toscana 19,89% (19,46), Trentino Alto Adige 17,53% (14,79), Umbria 19,49% (19,32), Valle d'Aosta 16,32% (14,87), Veneto 19,63% (19,08).