Basilicata, Salvini esulta: "7-0 alla sinistra. E ora si cambia"

Dopo la vittoria del centrodestra in Basilicata Matteo Salvini esulta e infierisce sul Pd: "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in #Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa. #elezionibasilicata scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega.

GRAZIE!

La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in #Basilicata!

7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa.#elezionibasilicata pic.twitter.com/6EC8tgnWXR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 25 marzo 2019