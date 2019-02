Di Maio e Di Battista incontrano i capi dei gilet gialli

Alla fine i 5 Stelle ce l'hanno fatta ad incontrare i gilet gialli. Un primo passo verso una nuova alleanza in vista delle elezioni europee di maggio. A dare l'annuncio è Luigi Di Maio: "Oggi con Alessandro Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista Ric di Ingrid Levavasseur", scrive il vicepremier su Instagram, postando una "foto ricordo di questo bell’incontro, il primo di tanti, in cui abbiamo parlato dei nostri Paesi, dei diritti sociali, di ambiente e di democrazia diretta". "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi", aggiunge Di Maio.

Tra i presenti all’incontro che si è tenuta a Parigi, oltre agli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin e Ignazio Corrao, c'erano anche alcuni leader della lista Ric che, come detto, ha come capolista Ingrid Levavasseur e che si presenterà alle prossime europee. Un nuovo incontro si terrà nelle prossime settimane a Roma.