"Di Maio ricoverato" per 24 secondi. E Repubblica si scusa

Luigi Di Maio smentisce di essere ricoverato in ospedale e fa sapere, in un post su Facebook, di stare "benissimo". Tutto nasce da un flash apparso sulla home page di Repubblica. "Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al Gemelli", scrive il vicepremier postando anche la foto del sito Internet del quotidiano che riportava la notizia (poi rimossa). "Ovviamente smentisco l'ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri", scrive Di Maio. "Bastava guardare i miei social per vedere che sono ad Alleghe in Veneto assieme ai cittadini che sono stati colpiti dall'alluvione. Che serietà è pubblicare notizie non verificate? Questo è il livello dell'informazione italiana. Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati perché hanno visto la notizia che non è stata neppure rettificata. Ovviamente ho detto loro che è meglio non credere ai giornali di questi tempi, ma verificare direttamente sui miei social".

Al post del vicepremier ne è seguito un altro del quotidiano che ha spiegato: "Per un disguido tecnico alle 17,29" sul sito "è apparsa una ultim'ora relativa al ricovero di Luigi Di Maio. Il titolo, che non doveva essere pubblicato in attesa di verificare la notizia, è rimasto in linea 24 secondi. Ce ne scusiamo con Di Maio e con i lettori". Alle scuse si aggiungono quelle del direttore Mario Calabresi.