Taylor Mega indagata. Gli orecchini e l'ex fidanzato: cosa è successo

Taylor Mega è attualmente al centro di una indagine: la modella risulta infatti indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato Simone Berlini, un 38enne residente a Londra. Secondo l’atto con cui il pm Maurizio Ascione ha concluso le indagini, Taylor avrebbe incaricato Francesco D’Urzo di convincere Berlini a non chiedere indietro un paio di orecchini Bulgari del valore di circa 50 000 € regalati a Taylor durante la loro relazione, terminata nell’agosto del 2024. D’Urzo, sempre secondo l’accusa, avrebbe affermato di far parte di una famiglia mafiosa calabrese, intimando a Berlini di desistere dalla richiesta. Secondo la sua difesa, invece, sostenuta dall’avvocato Maurizio Miculan, D’Urzo è stato incaricato solo per restituire accessori (una carta di credito e un paio di occhiali): un gesto pensato per chiudere definitivamente ogni legame.

In tutto ciò, in un suo intervento social, Taylor ha dichiarato: “Dopo aver tentato di manipolare mia sorella, chiede indietro un regalo che mi aveva fatto, e siccome non lo restituisco mi denuncia per estorsione. Classica storia di uomo che non accetta di essere lasciato e prova in tutti i modi a rovinarti la vita”. Ma non finisce qui perchè, parallelamente, Taylor è indagata per diffamazione, in seguito a Instagram Stories in cui definiva l’ex “ladro”, “pazzo” e “stalker” con riferimento alla sorella. Coinvolto anche Alessandro Rosica, influencer che lo aveva definito “bugiardo e a tratti pauroso". Quindi, cosa succede ora? Le indagini, partite a gennaio dopo la querela di Berlini, sono ufficialmente chiuse: a breve il pm potrebbe chiedere il rinvio a giudizio. Taylor e Rosica potranno presentare memorie difensive prima dell’eventuale processo.