Francesca Bardelli Nonino, l'influencer della grappa tra i 40 tastemakers del futuro

Francesca Bardelli Nonino è una dei quaranta tastemakers del futuro, di coloro cioè che con il loro lavoro e la loro passione contribuiscono ad arricchire e rinnovare il settore del beverage. L'influencer, attiva sui social, è stata selezionata da Wine Enthusiast, la media company Usa di riferimento per il vino e gli spirits internazionali. La giovane, appartenente alla sesta generazione della distilleria della famiglia Nonino, è la prima e unica professionista scelta per la categoria grappa.

Francesca, che con gli altri trentanove è stata selezionata perché in grado di rivoluzionare il panorama del vino, degli alcolici e delle bevande, "sta continuando l'attività di famiglia come forse la prima 'Influencer della Grappa' al mondo, si legge nella motivazione. Sui social l'influencer condivide la sua passione e aggiorna i follower sulle visite compiute per far conoscere la grappa Nonino. La giovane è laureata in economia e gestione aziendale, Sommelier, WSET III livello e TEDx Speaker, ed è divenuta una LinkedIn Top Voice.