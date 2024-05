Fedez-Iovino, c'è l'accordo dopo il caso pestaggio: cosa succede alla querela

21 maggio 2024 a

a

a

Ennesimo colpo di scena sul caso del presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Come riferisce l’Ansa il personal trainer ha infatti trovato un accordo transattivo con Fedez: nell’intesa è previsto anche che Iovino rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. La vicenda riguarda la presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

"Era senza dubbio Fedez", i vigliantes riconoscono 5 persone: chi c'era

La notizia era stata anticipata da Fabrizio Corona su Dillinger News: “Ieri sera alle ore 19:00 è stata firmata una transazione relativa alla presunta rissa/aggressione tra Federico Lucia in arte Fedez e Cristiano Iovino che ha rinunciato a qualsiasi azione penale nei confronti del rapper. Tra poco uscirà un comunicato congiunto dell’AVV. Minuti e dell’AVV. Barelli, rispettivamente avvocati di Fedez e Iovino attraverso il quale racconteranno di questa transazione avvenuta senza entrare nei dettagli più torbidi”. Nel pestaggio sarebbe stato presente lo stesso Fedez, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso. E l’Ansa ricostruisce anche quello che sarà l’iter legale dopo l’ultima novità: “Se Iovino non presenterà una querela entro la fine di luglio - e a questo punto con la transazione siglata non dovrebbe farlo - le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente in quanto non perseguibili d'ufficio. Potrebbe rimanere in piedi solo quella di rissa”. Fedez se la cava così dopo che erano emerse le immagini delle telecamere che lo riprendevano nella zona del pestaggio.