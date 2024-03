Pomeriggio5, Manfuso si avventura nell'ipotesi tradimento tra Ferragni e Fedez

20 marzo 2024 a

Sara Manfuso dà una sua chiave di lettura sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. L’opinionista televisiva è ospite della puntata del 20 marzo di Pomeriggio5, programma di Canale5 condotto da Myrta Merlino, e inserisce un nuovo presunto scenario sull’addio: “Non dimentichiamo che qualche settimana fa la Ferragni aveva risposto ad un utente che le chiedeva come mai non tornasse con Fedez ‘non dipende da me’. Quindi una delle ipotesi che sono sul tavolo è un tradimento della Ferragni, lui che esce di casa. Questa persona potrebbe essere, chissà, è un’ipotesi, Naska, e da lì anche il litigio. Io uso sempre il condizionale”.

A cosa si riferisce Manfuso? A parlare di un alterco tra Fedez e Naska è stato il sito Dagospia: “A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere. Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk e urla cose come ‘saremo rotti, storti, disfatti, ma mai come gli altri’ e ‘volevi il bello e dannato, ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato’. E a fine novembre salirà sul palco del Forum di Assago”.