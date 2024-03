Kate Middleton "sta bene": Kensington Palace blocca le teorie complottiste

01 marzo 2024 a

a

a

Da quando è stato comunicato l'intervento di Kate Middleton, tabloid e siti si sono messi in moto per provare a "rubare" informazioni e dettagli sullo stato di salute della principessa del Galles. La famiglia reale, dopo aver diffuso la notizia, ha chiesto rispetto e riservatezza, avvisando che ulteriori aggiornamenti sarebbero stati dati nel momento e nel modo opportuno. Questo avviso, però, non ha fermato né il gossip né un vero e proprio gioco di complottismo, forse scatenato da questa sete di indiscrezioni. Negli ultimi giorni il web si è riempito di retroscena sull'operazione e sulla convalescenza della futura regina, ma la pressione mediatica è arrivata a livelli tali da rendere necessaria una nota di Kensington Palace.

Kate in pubblico "non prima di Pasqua". E William diserta la cerimonia

Tutti si domandano che fine abbia fatto Kate Middleton. E ne è prova il fatto che il nome della principessa del Galles abbia iniziato a svettare tra i trending topic. È stato addirittura creato un hashtag, #KateIsMissing, per raccogliere tutte le preoccupazioni del popolo dei social. Ma quali retroscena avrebbero mandato su tutte le furie il Palazzo? Secondo alcuni la principessa avrebbe “donato un rene a Carlo” e lui avrebbe deciso di farla diventare Regina. Per altri, invece, si troverebbe in convalescenza a Miami dopo un lifting e tale intervento l’avrebbe sfigurata. Ricostruzioni probabilmente frutto della fantasia di chi ha cercato spasmodicamente di dare senso a quest'assenza. Anche se solitamente Kensington Palace non interviene in questioni di questo genere, ieri un portavoce di Kate ha spiegato: “Kensington Palace ha chiarito fin dall’inizio i tempi di ripresa della Principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Queste linee guida restano valide”. Il portavoce ha sottolineato che la principessa “sta bene”.