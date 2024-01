Rai1, Francesco Giorgino vola dopo il Tg: record di ascolti

Francesco Fredella 22 gennaio 2024 a

Non è facilissimo fare ascolti in seconda serata. Non è affatto semplice, ma Francesco Giorgino con "XXI Secolo" - in onda su Rai 1 ogni lunedì - ha centrato l'obiettivo: ce l'ha fatta. Il programma, ideato e condotto dall'ex mezzobusto del Tg1, finora ha raccolto una media intorno all’8% di share con la prima parte in onda dalle 23,30 alle 24 che supera di gran lunga il milione di telespettatori. Una trasmissione dove anche i temi più complessi sono affrontati in modo comprensibile e con grande equilibrio. Insomma un vero e proprio prodotto da servizio pubblico.

Alcuni degli ospiti che Francesco Giorgino ha avuto in studio: i Ministri degli Esteri Tajani, dell’Interno Piantedosi, delle Imprese e del Made in Italy Urso, della Famiglia Roccella, della Salute Schillaci, il senatore Casini. E poi l’Amministratore Delegato di Leonardo Cingolani, la Presidente della Menarini Aleotti, il Presidente del Coni Malagò, il generale Angelosanto nuovo responsabile della struttura del Governo contro l’antisemitismo, padre Benanti nominato dal Governo a capo della Commissione che si occupa di intelligenza artificiale, il presidente della Società italiana per l’Organizzazione internazionale Ambasciatore Sessa. E ancora gli scrittori Bruno Vespa, Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Edith Bruck. Tanti e molto qualificati anche i rappresentanti del mondo dello spettacolo. Tra questi: Emma, Noemi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme. Gli ultimi in ordine di tempo saranno la ministra del lavoro Marina Calderone e il presidente di Confindustria Bonomi. Insomma ospiti di livello altissimo per un programma che rappresenta una scommessa vinta per la Rai. Perché si può fare il talk ragionando e senza urlare, mescolando dati, reportage e interviste fatte con garbo ma affrontando tutti i nodi dei temi più caldi.